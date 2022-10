Un volantino sempre più ricco di sconti e di prezzi da non perdere di vista, questa è la nuovissima campagna promozionale di Euronics, che punta a spingere i consumatori a recarsi in negozio per completare l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.

Il risparmio è importante su un numero sempre più grande di dispositivi, inoltre gli acquisti finalmente possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari. In questo modo il cliente può recarsi dove vuole, e godere ugualmente delle medesime, ottime, riduzioni di prezzo.

A questo link potete trovare il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, sono disponibili incredibili offerte Amazon Prime Day e tanti codici sconto gratis.

Euronics: le offerte del mese

La campagna promozionale attuale offre al consumatore finale una possibilità incredibile, ovvero avere l’accesso ad una importantissima selezione di ottimi prodotti, a prezzi decisamente più bassi del normale. L’unico step da seguire, ad ogni modo, corrisponde più che altro all’acquisto di uno o più dispositivi con una spesa complessiva superiore ai 599 euro, fatto questo si aprono le porte ai Magnifici Tech.

Il cliente potrà infatti decidere, ovviamente non è obbligato, di aggiungere un solo secondo dispositivo, a scelta tra tre fasce di prezzo: 99, 49 o 199 euro. Al loro interno si trovano modelli di vario genere, si parte dalla Nintendo Switch, passando per le Apple Airpods, un notebook HP, un robot aspirapolvere di iRobot, oppure anche varie scope lavapavimenti ed aspirapolvere.

La consegna del prodotto selezionato sarà immediata, non sarà necessario attendere un intervallo temporale o quant’altro prima di riceverlo.