Snapchat ha annunciato oggi il lancio di una nuova esperienza di realtà aumentata che consente agli utenti di provare e acquistare costumi di Halloween direttamente all’interno dell’app. Gli utenti di Snapchat possono ora provare e acquistare costumi di personaggi iconici di film e TV da ‘Stranger Things’, ‘Harry Potter’, ‘Squid Game’, ‘Minecraft’, ‘Ghostbusters’ e altro ancora. La nuova esperienza AR viene lanciata in collaborazione con l’azienda di costumi Disguise.

Per provare la nuova esperienza, digita ‘Travestimento costumi’ nella casella di ricerca dell’app per esplorare i costumi di Halloween di Snap. In alternativa, puoi utilizzare Lens Explorer per cercare costumi particolari cercando determinati film o episodi TV, come ‘Squid Game’ o ‘Stranger Things’. Quindi, scatta alcuni scatti di tutto il corpo in qualsiasi costume indossi e la tecnologia AR di Snap aggiungerà l’abito alla tua foto. Puoi quindi salvare o inviare l’immagine via email ai tuoi amici. Se ti piace l’outfit, puoi acquistarlo direttamente dall’app.

Snap ha aumentato il suo impegno nello shopping AR introducendo strumenti che convertono le immagini dei commercianti in risorse 3D e lanciando ‘Dress Up’, una destinazione in-app per la moda AR e le prove virtuali. Nell’ultimo anno, l’azienda ha fatto progressi nell’e-commerce basato su AR, dando alla sua funzione ‘Scansione’ basata sulla visione artificiale un posto più prominente all’interno della sezione Fotocamera dell’app e migliorandola con le funzionalità di commercio.

Secondo Snap, un sondaggio condotto con la società di consulenza Ipsos ha indicato che il 92% dei consumatori della Gen Z è interessato a utilizzare l’AR per gli acquisti. Non sorprende che la realtà aumentata (AR) stia diventando sempre più popolare per motivi di acquisto, poiché sempre più aziende integrano la tecnologia nelle loro attività di vendita al dettaglio.

A giugno, Amazon ha lanciato uno strumento chiamato Virtual Try-On for Shoes, che consente agli utenti di utilizzare la fotocamera del proprio cellulare per vedere come apparirebbero su di loro un paio di scarpe nuove da varie angolazioni. Inoltre, Pinterest e Google hanno utilizzato la realtà aumentata per consentire agli acquirenti di provare cosmetici, abbigliamento e accessori.