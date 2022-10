Cosa succede se si parcheggia sul posto degli invalidi? Qualche furbetto di troppo nell’ultimo periodo sta parcheggiando sulle strisce gialle senza possedere il pass, cosa ovviamente non legale per il Codice della Strada. Per questo motivo, si sta cercando di ovviare il problema con una rivisitazione dei costi delle multe.

Multe auto: ecco cosa è cambiato rispetto a prima

Sostare abusivamente sul posto degli invalidi comporta una multa maggiorata: prima la sanzione era pari a 87 euro, oggi invece è salita a 165 euro. Per quanto concerne moto e motorini, la multa è salita da 41 a 80 euro. Per coloro che invece hanno il pass ma lo usano impropriamente, la multa sale da 87 a 344 euro.

Per i disabili il contrassegno è sempre gratuito, mentre quello temporaneo no. Infatti, nel primo caso la validità dura 5 anni. Per rinnovare il pass, invece, sarà necessario presentare il certificato del medico di base che attesti che le condizioni dell’invalido siamo immutate o addirittura peggiorate. In questo modo si potrà ottenere il verbale d’invalidità.

Cosa si può fare e NON fare col pass

In base al Comune dove si risiede, il pass invalidi permette la sosta senza pagamento in aree riservate ai residenti dove è presente la normativa locale. In più, permette anche di circolare liberamente in corsie utili al trasporto dei mezzi pubblici e nelle ZTL. Inoltre, è possibile anche circolare nelle aree pedonali se concesso l’accesso ad almeno una categoria di veicoli al servizio del pubblico.

Col pass invece non è possibile parcheggiare dove c’è il divieto di sosta con rimozione coatta o divieto di fermata. Inoltre, anche in corrispondenza di intersezioni, di passi carrabili, di attraversamenti pedonali, di segnaletica coprendone la vista, di aree di fermata bus o taxi, di corsie riservate, di corsie di preselezione, di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, gallerie, passaggi a livello. Per giunta è vietato anche fermarsi in seconda fila e nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di forze dell’ordine.