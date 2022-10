Da un po’ di tempo circolavano voci sul fatto che Nvidia avrebbe seguito il suo già molto potente RTX 4090 con un RTX 4090 Ti ancora più potente. Tuttavia, ora si parla del fatto che l’azienda potrebbe essere stata un po’ troppo ambiziosa con la sua prossima GPU di punta.

Moore’s Law is Dead ha pubblicato un video su YouTube che ipotizza che la presunta Nvidia RTX 4090 Ti potrebbe davvero essere una nuova RTX Titan Ada. Le unità di elaborazione grafica (GPU) Titan sono tradizionalmente schede grafiche complete con un prezzo elevato da abbinare, poiché sono state progettate pensando ai professionisti della creatività piuttosto che ai giocatori.

Nvidia RTX 4090 Ti seguirà il rilascio della serie 4000

Poiché l’ultima scheda Titan è stata la RTX Titan, che è stata rilasciata nel 2018, e poiché quella scheda è basata sull’architettura ‘Turing’ della serie RTX 2000 di Nvidia, il potenziale di Nvidia nel rilascio di una nuova scheda Titan nel prossimo futuro non è del tutto fuori questione.

Nonostante ciò, nuovi rapporti, come riportato da Moore’s Law is Dead, implicano che potremmo non vedere presto la nuova GPU, indipendentemente dal fatto che si chiami RTX 4090 Ti o RTX Titan Ada.

La nuova unità di elaborazione grafica (GPU) è stata demolita, o per lo meno messa in attesa a tempo indeterminato, a causa del fatto che sembra stia cercando di fare troppo in una volta. Moore’s Law is Dead cita una fonte affidabile che afferma che la nuova GPU avrà un Thermal Design Power (TDP; noto anche come requisiti di alimentazione della scheda) compreso tra 600 e 700 watt. Sebbene questo sia inferiore a quanto suggerito da alcune indiscrezioni, si tratta comunque di un consumo energetico significativo che supererebbe le capacità di tutti gli alimentatori tranne quelli più robusti e costosi.