Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’Apple Vision Pro sta per arrivare anche in Europa. Il giornalista americano ha affermato che il colosso di Cupertino intende ampliare la disponibilità in sette nuovi mercati del suo visore per la realtà virtuale e mista. Tra questi troviamo due Paesi europei, ovvero Francia e Germania. Gli altri cinque, invece, sono Corea del Sud, Cina, Singapore, Giappone e Australia. Sempre secondo quanto emerso fino ad ora, sembra che l’espansione effettiva potrebbe avvenire dopo la fine della WWDC 2024 che terminerà il prossimo 14 giugno. Dunque, se così fosse, è probabile che suddetto annuncio arriverà proprio durante l’evento.

Apple Vision Pro in arrivo in due paesi europei

Secondo quanto riportato dalla fonte, Apple ha già iniziato le sessioni di addestramento del personale (circa centinaia di dipendenti) presente nei negozi fisici del marchio per il mercati interessati. Quest’ultimi riceveranno, molto probabilmente, la stessa formazione dei loro colleghi americani per essere preparati all’arrivo del dispositivo. Secondo alcune voci trapelate online si tratta di due giorni in cui il personale Apple prende dimestichezza con il dispositivo e ne memorizza gli aspetti chiave. In questo modo l’azienda di Cupertino intende puntare sulla finalizzazione delle vendite del Vision Pro.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni e non è chiaro quale sarà il prezzo di lancio del dispositivo per il mercato europeo. È però probabile che ci sia un significativo aumento rispetto al solo tasso di conversione per la valuta. L’idea nasce dagli esempi presentati relativi agli altri prodotti Apple venduti sul sito ufficiale.

Per comprendere come funziona basta osservare cosa è successo con gli iPhone 15. Lo smartphone negli USA costava 799 dollari. Se consideriamo il semplice cambio valuta in Europa sarebbe dovuto costare circa 740 euro. Invece, in Germania, l’iPhone 15 di Apple è stato venduto a 949 euro. Si tratta quindi del 28% in più. Se applichiamo lo stesso principio al nuovo Vision Pro questo nel nostro continente potrebbe costare quasi 4.150 euro.