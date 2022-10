Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto non è ancora stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma gli utenti non vedono l’ora di giocarlo. Complice anche il recente leak di informazioni su GTA VI, il titolo è molto atteso dai fan che stanno analizzando con attenzione il materiale trapelato.

Come emerge da alcune previsioni effettuate dall’utente Twitter Church of GTA, la mappa di GTA VI si preannuncia decisamente grande. Nel cinguettio pubblicato si nota un confronto diretto con la mappa di gioco di GTA V.

Mantenendo la stessa scala della mappa di Los Santos, l’utente ha sovrapposto alcune delle coordinate attualmente conosciute della nuova Vice City. Questi valori sono emersi con i video gameplay trafugati con il recente leak che ha colpito Rockstar Games. Inserendo le coordinate nella mappa è possibile determinare la scala e la loro posizione.

I lined up the GTA V coordinates with the coordinates we have for GTA VI. If Rockstar is using the same scale, I think it's safe to say the map will be pretty big 🙏🌟 #GTA6 #RockstarGames pic.twitter.com/JdlfiGndNP