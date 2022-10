Il debutto della serie Cyberpunk: Edgerunners su Netflix ha spinto i giocatori di tutto il mondo a ritornare nella affascinanti strade di Night City. La serie ha ridato lustro al titolo realizzato da CD PROJEKT RED e soprattutto ha introdotto alcune dinamiche molto interessanti.

Ecco quindi che i modder hanno scelto di portare alcune delle novità viste in Edgerunners anche su Cyberpunk 2077. In particolare, su NexusMods è possibile scaricare la nuova mod intitolata “Wannabe Edgerunner – A Simple Cyberpsychosis Mod“.

Come si può evincere dal nome, attraverso questa mod è possibile introdurre nel gioco la dinamica della Cyberpsicosi. Così come avviene nell’anime di Netflix, anche i giocatori di Cyberpunk 2077 dovranno stare attenti a non perdere la propria Umanità.

Grazie ad una nuova mod per Cyberpunk 2077, è possibile cambiare le dinamiche del titolo e renderlo estremamente simile alla serie Edgerunners

Il sistema vuole replicare quanto visto nell’anime con tantissimi personaggi che hanno spinto troppo oltre il proprio corpo. Infatti, la Cyberpsicosi arriverà implacabile quando ci saranno troppi impianti installati sul personaggio di gioco. Per evitare la pazzia, bisognerà tenere sempre sotto controllo l’indicatore di Umanità, un nuovo parametro statistico aggiunto con la mod.

L’Umanità si riduce in maniera permanente con l’installazione di ogni nuovo impianto. Incidono in maniera temporanea gli utilizzi della modalità Berserk/Sandevistan o le uccisioni. Durante le pause, l’indicatore si ripristina fino ad ogni successivo cambiamento. La mod va ad inserire la barra dell’umanità proprio sotto l’indicatore dei punti vita per poterla gestire con facilità.

Per contrastare l’aumento incontrollato della Cyberpiscosi, sono stati introdotti anche i Neuroblockers. Si tratta di cure temporanee che permettono di aumentare il tempo a disposizione prima di impazzire.

Il sistema introdotto su Cyberpunk 2077 dalla mod, ricalca esattamente quanto visto nella serie Edgerunners. In questo modo, sarà possibile affrontare il gioco in un modo del tutto nuovo e rendere ancora più difficile il livello di sfida.