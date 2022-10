Il produttore cinese Xiaomi ha presentato non molto tempo fa anche in Italia i suoi nuovi smartphone della serie 12 e tra questi spicca in primis il nuovo Xiaomi 12 Lite 5G. Quest’ultimo è l’erede del famoso best buy Xiaomi 11 Lite 5G e ora è possibile portarselo a casa ad un prezzo decisamente interessante.

Xiaomi 12 Lite 5G, il nuovo best buy in offerta sullo store Ebay

In questi ultimi giorni sul noto store online Ebay è possibile acquistare uno degli ultimi smartphone presentati ufficialmente da Xiaomi. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Xiaomi 12 Lite 5G. Nel momento in cui stiamo scrivendo l’articolo, lo smartphone viene proposto sullo store ad un prezzo di 389 euro, ovvero con uno sconto notevole se si pensa che il suo prezzo di listino è di 499,90 euro.

In particolare, sullo store è possibile acquistare lo smartphone sia nella colorazione Black sia nella colorazione Green nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Entrambe le versioni godono inoltre della garanzia europea.

Insomma, si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare se si vuole portare a casa questo smartphone. Vi ricordiamo infatti che Xiaomi 12 Lite 5G ha una scheda tecnica notevole. Vi riassumiamo qui di seguito le caratteristiche.