Lo scorso anno il noto produttore cinese Xiaomi ha presentato una versione lite dei suoi smartphone top di gamma, ovvero lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G. È stato un device molto apprezzato dagli utenti per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Come sappiamo, però, quest’anno l’azienda ha presentato il suo successore, ovvero lo Xiaomi 12 Lite, che ha portato con sé alcune novità non indifferenti. Scopriamo qui di seguito le differenze tra questi due dispositivi.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G VS Xiaomi 12 Lite: ecco le differenze

A distanza di circa un anno dalla presentazione ufficiale di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, il noto produttore cinese ha svelato sul mercato il suo successore, lo Xiaomi 12 Lite. Quest’ultimo ha portato con sé diversi cambiamenti, riguardanti in primis il design.

Sul nuovo modello troviamo ad esempio un ampio display con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Sul retro, invece, sono collocate tre fotocamere con un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Le fotocamere sono disposte come quelle dei nuovi top di gamma Xiaomi 12. Il modello dello scorso anno, invece, aveva tre fotocamere con un sensore principale da 64 MP e aveva sul display un foro laterale per la selfie camera.

Le dimensioni e il peso tra i due sono leggermente cambiate. Xiaomi Mi 11 Lite 5G misura 160.5 x 75.7 x 6.8 mm e ha un peso di 158 grammi. Xiaomi 12 Lite, invece, misura 159.3 x 73.7 x 7.3 mm e ha un peso di 173 grammi. La batteria è poi leggermente più capiente sul nuovo modello con 4300 mAh e ora supporta la ricarica rapida da 67W (contro i 33W del modello precedente).

Non cambiano però né le prestazioni né il display. A bordo di entrambi troviamo infatti un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.55 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e su entrambi troviamo a bordo il processore Snapdragon 778G di casa Qualcomm.