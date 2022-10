Spotify ha acquistato una startup che sostiene la aiuterà a rilevare e affrontare materiale pericoloso sulla sua piattaforma. Spotify ha dichiarato in una dichiarazione che Kinzen analizza materiale potenzialmente pericoloso e incitamento all’odio in diverse lingue utilizzando l’apprendimento automatico e l’esperienza umana. Kinzen “ci aiuterà a offrire in modo più efficace un’esperienza sicura e piacevole sulla nostra piattaforma in tutto il mondo”, secondo l’azienda, aggiungendo che la sua tecnologia è particolarmente adatta per podcast e altri formati audio.

Cercare segnali di materiale audio pericoloso in centinaia di lingue è un’impresa ardua, soprattutto perché alcuni sistemi e parlanti non madrelingua potrebbero non notare sottigliezze. Di conseguenza, Spotify afferma che Kinzen lo aiuterà a “comprendere meglio l’ambiente degli abusi e identificare nuovi pericoli sulla piattaforma”.

Spotify vuole proteggere i suoi utenti

In realtà, le due aziende collaborano dal 2020, con l’obiettivo di eliminare la disinformazione nel materiale elettorale. Hanno formato la loro alleanza prima che Joe Rogan iniziasse a diffondere falsità sulla vaccinazione COVID-19 sul suo programma esclusivo di Spotify, che è considerato il podcast più ascoltato al mondo.

All’inizio di quest’anno, c’è stata una forte reazione contro Rogan e Spotify. Centinaia di medici e scienziati hanno incoraggiato Spotify ad attuare una politica per combattere la disinformazione. Dopo alcune settimane, Spotify ha iniziato ad aggiungere un avviso sui contenuti agli episodi dei podcast che discutevano di COVID-19 e rendevano pubbliche le sue regole sui contenuti.

Diversi musicisti famosi, tra cui Neil Young e Joni Mitchell, hanno rimosso la loro musica da Spotify per protestare contro Rogan. L’ospite ed editore del podcast di proprietà di Spotify Science VS ha anche promesso di cessare la produzione di episodi (salvo quelli in cui ha verificato Rogan e contestato la disinformazione sul sito) fino a quando l’azienda non ha fatto di più per frenare l’ondata di disinformazione dannosa.

È possibile che Spotify consideri la tecnologia di Kinzen un modo per prevenire tali disastri di pubbliche relazioni in futuro.