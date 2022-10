A partire dal 6 ottobre, gli utenti Steam possono giocare a Priest Simulator. Il titolo sarà disponibili in versione early-access e permetterà a tutti di impersonare un prete intento a difendere la propria città dai demoni.

Gli sviluppatori dello studio Asmodev indicano che Priest Simulator può essere identificato come un gioco action in stile mockumentary, ossia falso documentario. Gli utenti potranno compiere varie missioni nel mondo di gioco, ma tutte saranno accomunate da un filo conduttore.

Non sarà la trama a tenere insieme il gioco, ma la volontà di creare un mondo assurdo e grottesco. I giocatori impersoneranno un vampiro che diventerà il prete della città e avrà il compito di combattere le forze del male. Per avere un assaggio di quello che gli utenti potranno trovare in Priest Simulator, è possibile guardare il trailer di lancio.

Priest Simulator è un gioco irriverente e fuori di testa che vi farà impersonare un vampiro che, non si sa come, diventa un prete!

Ci saranno tantissime armi a disposizione ed inoltre sarà possibile lanciare esorcismi per sconfiggere i meici. Non mancherà la componente esplorativa che permetterà di girare la mappa in lungo e largo per scoprire nuove location e i segreti nascosti. Infine, come ogni prete che si rispetti, si dovranno amministrare i sacramenti e rinnovare la chiesa.

Come confermato da Michał Jodłowiec, uno dei creatori del gioco: “Priest Simulator ha richiesto anni di esperimenti e ricerche per definire il proprio stile, ma per fortuna ce l’abbiamo fatta. Noi siamo la Asmodev e realizziamo mockumentary”.

La versione early-access su Steam consente di affrontare ben 17 missioni. Nel corso dei prossimi mesi, il titolo verrà ampliato per includere tanti nuovi contenuti. Le novità non riguarderanno solo missioni e meccaniche ma anche miglioramenti generali e un nuovo doppiaggio.