Turtle Beach Corporation ha appena annunciato le nuovissime cuffie Stealth 700 Gen 2 MAX per PlayStation. Le cuffie da gaming sono pensate ed ottimizzate per offrire il massimo a tutti gli utenti PS5 e PS4 oltre ad essere compatibili con Nintendo Switch, PC Windows e Mac.

Sfruttando la connettività Bluetooth, è possibile collegarle anche agli smartphone e giocare in mobilità. La batteria permette fino a 40 ore di autonomia e indossarle non sarà mai un peso per gli utenti grazie all’elevato comfort offerto dai padiglioni.

Trattandosi di un modello di cuffie di fascia alta, i giocatori possono sfruttare feature in grado di migliorare la fruizione dei vari titoli. Basti pensare all’ascolto di suoni 3D in modalità spatial surround sound per ottenere un suono totalmente avvolgente.

Turtle Beach ha presentato la nuova generazione delle cuffie Stealth 700 MAX, la serie più apprezzata e pluri-premiata del produttore

Grazie agli altoparlanti Nanoclear da 50 mm, il suono delle Stealth 700 Gen 2 MAX risulta sempre potente e coinvolgente. Inoltre, per le partite in multigiocatore è possibile utilizzare il microfono integrato ad alta sensibilità per avere sempre una qualità cristallina.

Dal punto di vista del comfort, i cuscinetti in memory foam dotati di gel rinfrescante Aerofit consentono di adattarsi alle esigenze degli utenti. Anche chi indossa gli occhiali non avrà problemi di vestibilità.

Come dichiarato da Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “Insieme alla pluripremiata suite di funzioni offerte dalle nostre cuffie della serie 700, la compatibilità multipiattaforma e l’eccezionale durata della batteria delle Stealth 700 Gen 2 MAX le rendono molto interessanti per i giocatori PlayStation che cercano un sound e un comfort di alto livello. I nostri modelli MAX per Xbox sono stati lanciati all’inizio dell’anno con grande successo di critica e di pubblico. Ora, i giocatori di PS5 e PS4 possono sperimentare il potente audio di gioco 3D, il comfort ineguagliabile e le tecnologie audio esclusive di Turtle Beach, come il Superhuman Hearing®, che rendono le nostre cuffie una scelta premium per gli hardcore gamer”.

Turtle Beach ha fissato il prezzo di lancio delle Stealth 700 Gen 2 MAX a 199,99 euro. Le cuffie sono disponibili nelle colorazioni blu cobalto con finiture in rame o in nero con finiture in argento. Entrambe le versioni possono essere acquistate direttamente dal sito ufficiale del produttore.