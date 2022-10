Le novità per Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL sono sempre dietro l’angolo. In queste ore, Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per il titolo che farà contenti gli appassionati del manga e dell’anime.

Tra i Duellanti leggendari sarà possibile selezionare due vecchie conoscenze dell’universo di Yu-Gi-Oh!. Sia Joey Wheeler che Mai Valentine saranno i nuovi partner Tag Duel per affrontare e sconfiggere i nemici. Si tratta quindi di una aggiunta importante per la modalità single-player in quanto permette di affrontare Duelli 2v2 al fianco degli eroi visti nel manga e nell’anime.

Prima di poter giocare insieme a Joey Wheeler che Mai Valentine, gli utenti di Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL dovranno partecipare al nuovo evento Tag Duel. Il nuovo evento prende il nome di “Joey diventa un vero Duellante” ed è suddiviso in due fasi.

Su YU-GI-OH! CROSS DUEL arriva un nuovo evento che permetterà di sbloccare due nuovi partner Tag Duel, tra i volti storici del manga e dell’anime

Oltre a sbloccare i due personaggi, i giocatori riceveranno speciali ricompense in-game ispirate ai protagonisti dell’evento. Tra questi bonus possiamo citare Tappetini da gioco, Card Sleeve e Icone Profilo. Per poter completare la sfida offerta da “Joey diventa un vero Duellante” si avrà tempo fino al 24 ottobre alle ore 7:00.

Ma non è ancora tutto. L’aggiornamento di Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL introduce anche tante nuove carte, tutte ottenibili tramite estrazione. Non potevano mancare certe Ultra-Rare come Drago Nero Occhi Rossi o carte storiche come Cucciolo di Drago, Stregone del Tempo e Gearfried il Cavaliere di Ferro. Sbloccare anche solo una di queste carte permetterà di rafforzare il Deck!

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL è un titolo free-to-play disponibile su App Store e Google Play. Per ottenere maggiori informazioni sul gioco o sull’aggiornamento, è possibile visitare il sito ufficiale.