In queste ore Anker Innovations ha presentato tanti nuovi prodotti pensati per la ricarica, l’audio e il video. Ogni device rappresenta il device di punta per i rispettivi marchi di riferimento: Anker (ricarica), Soundcore (audio) e Nebula (video).

Partiamo con il nuovo Anker 767 (GaNPrime PowerHouse 2048Wh), un generatore di corrente portatile da 2400 W progettato per garantire energia a lungo anche in casi di emergenza o per lunghe attività all’aperto. Il design è pensato per unire la portabilità con la potenza.

Grazie allo stile valigia, il generatore incorpora ruote robuste e una maniglia di traino per spostarlo facilmente. Inoltre, i 2048 Wh possono alimentare piccoli elettrodomestici per svariate ore e le 12 porte di ricarica lo rendono un hub ottimo per il multitasking. Il prezzo è fissato a 2.699 euro con disponibilità a partire da dicembre.

Anker vuole offrire ai propri utenti i device di cui hanno bisogno, coprendo diversi settori come le ricariche, gli auricolari e i proiettori video

Passando al brand Soundcore, sono in arrivo la nuova generazione di cuffie Liberty True Wireless, Liberty 4, e le cuffie A10 Sleep completamente inedite. Le Liberty 4 cambieranno design passando a quello “stick” ed integrando un doppio altoparlanti in un’architettura coassiale. Questa scelta permetterà di integrare l’audio spaziale e un sensori di salute per monitorare il battito cardiaco. Le cuffie saranno disponibili a partire da ottobre al prezzo di lancio di 149,99 euro.

Le cuffie Sleep A10 sono invece un prodotto tutto nuovo. Sono progettate per aiutare gli utenti ad addormentarsi riducendo il rumore esterno. Gli studi svolti dal brand Anker indicano una riduzione del rumore esterno fino a 35 decibel. Le cuffie Sleep A10 saranno disponibili ad ottobre al prezzo di 179,99 euro.

Infine, il brand Nebula annuncia il proiettore portatile Laser Capsule 3. Il proiettore è in grado di sviluppare fino a 300 lumen ed integra Android TV 11 per permettere di guardare i propri film e serie TV preferiti senza bisogno di collegarlo ad altri dispositivi. L’autonomia è di 2,5 ore ed è possibile utilizzare il sistema operativo interno, connettere un dispositivo HDMI o effettuare il mirroring dallo smartphone grazie alla Chromecast integrata. Il prezzo di Nebula Capsule 3 Laser sarà di 899,99 euro con disponibilità da novembre.