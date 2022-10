NZXT ha appena presentato i nuovi monitor Canvas FHD 27F e 25F pensati appositamente per i gamer. Entrambi i monitor, infatti, sono progettati e sviluppati per massimizzare l’usabilità nelle fasi più concitate e offrire un vantaggio notevole in-game.

Grazie al pannello IPS, alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 1ms, i monitor Canvas FHD consentono ai giocatori di esprimere tutto il proprio potenziale. NZXT ha lavorato per ottenere sui propri device la certificazione VESA DisplayHDR™ 400 e la compatibilità con la tecnologia AMD Freesync Premium.

Inoltre, il livello di personalizzazione è altissimo grazie al software NZXT CAM. I giocatori potranno personalizzare le varie impostazioni di gioco e creare diversi profili a seconda del titolo. Ogni profilo verrà attivato automaticamente all’avvio del gioco in modo tale da sfruttare al massimo i monitor.

Canvas FHD 27F e 25F sono i due nuovi monitor top di gamma di NZXT pensati appositamente per tutte le esigenze dei gamer

Entrambi i Canvas FHD 27F e 25F sono dotati di un pannello IPS certificato VESA DisplayHDR 400 con un rapporto di contrasto 1000:1. La risoluzione è di 1080p con una frequenza di aggiornamento 240 Hz, tempo di risposta 1ms e supporto AMD FreeSync Premium.

La finitura del pannello è antiriflesso per garantire la massima versatilità in ogni tipo di ambiente. Inoltre, il display è senza sfarfallio e a bassa emissioni di luce blu per non affaticare la vista. I monitor possono essere montati su un supporto compatto o su un supporto VESA 100×100.

I colori disponibili al lancio sono Bianco e Nero mentre il prezzo di lancio è di 339 euro per il Canvas FHD 25F e di 359 euro per il Canvas FHD 27F. Entrambi i monitori sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale del produttore.