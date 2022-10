Quando Overwatch 2 sostituirà l’Overwatch originale il 4 ottobre, agli utenti verrà chiesto di collegare i propri account Battle.net a un numero di telefono. Non ti sarà permesso giocare a Overwatch 2 se non lo fai, anche se hai già acquistato Overwatch. Lo stesso processo di autenticazione a due fattori, noto come SMS Protect, verrà utilizzato su tutti gli account Call of Duty: Modern Warfare 2 al debutto del gioco, così come sui nuovi account Call of Duty: Modern Warfare.

Blizzard Entertainment ha rivelato SMS Protect e altre funzionalità di sicurezza prima del rilascio di Overwatch 2. Blizzard ha affermato che queste regole sono state incluse per ‘proteggere l’integrità del gioco e incoraggiare la buona condotta in Overwatch 2′.

Overwatch 2 si prepara al debutto

A differenza del suo predecessore, Overwatch 2 è un gioco free-to-play. Blizzard ha ragionato sul fatto che senza SMS Protect, non c’è barriera ai giocatori tossici o ai troll che iniziano un nuovo account se uno esistente viene sanzionato. SMS Protect associa quell’account a qualcosa di importante: in questo esempio, il telefono cellulare di un giocatore.

SMS Safeguard è uno strumento di sicurezza con due obiettivi: ritenere i giocatori responsabili di ‘condotta dirompente’ e proteggere gli account se vengono violati. Tutti i giocatori di Overwatch 2 devono associare un numero di telefono univoco al proprio account. SMS Protect, secondo Blizzard, prenderà di mira imbroglioni e molestatori; una volta che un account è stato bannato, sarà più difficile per loro tornare a Overwatch 2. Non puoi semplicemente inserire un vecchio numero di telefono; devi avere accesso a un telefono in grado di ricevere SMS a quel numero per poter accedere al tuo account.

Bill Warnecke, sviluppatore di software senior di Overwatch 2, ha dichiarato a Forbes che, sebbene gli account non siano più collegati al prezzo di vendita di Overwatch – il gioco è ora free-to-play – Blizzard vuole comunque che gli utenti facciano un ‘investimento’ per mantenere il gioco sicuro.