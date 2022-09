Anche se Samsung è passata a Wear OS, l’azienda non sta ancora abbandonando i suoi smartwatch basati su Tizen. L’azienda sta ora aggiornando il Galaxy Watch 3 con nuove funzionalità che hanno debuttato insieme al Galaxy Watch 5.

L’aggiornamento, iniziato mercoledì, è il più significativo per l’orologio dallo scorso novembre, quando Samsung ha aggiunto funzionalità della serie Galaxy Watch 4. Contiene nuovi quadranti Pro analogici e numeri ispirati al Galaxy Watch 5, oltre a funzioni di salute migliorate come il rilevamento del russare. Samsung propone anche un indicatore di attività giornaliera aggiornato per “aumentare la comodità” e sincronizzare i dati sanitari mobili.

Samsung Watch 3, l’aggiornamento è disponibile

Sorprendentemente, il registro delle modifiche ufficiale non fa menzione di portare il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’ECG sul Galaxy Watch 3 in posizioni aggiuntive, come aveva affermato la società ad agosto. Questo potrebbe essere incluso in un futuro aggiornamento.

Il numero di build per l’aggiornamento è R840XXU1DVH4 e gli utenti possono aggiornare l’orologio utilizzando l’app Galaxy Wearable. Ad agosto, Samsung ha affermato che alcune delle ultime funzionalità di Galaxy Watch 5 sarebbero state estese ai dispositivi precedenti, inclusi gli smartwatch Tizen. Nonostante la sua nuova attenzione su Wear OS, l’azienda ha svolto un lavoro decente nel supportare i suoi dispositivi più vecchi e ha mantenuto il suo impegno a supportare quelli che in precedenza erano alcuni dei migliori smartwatch Android sul mercato.

L’azienda ha dichiarato che il Galaxy Watch Active 2 sarebbe stato aggiornato con queste funzionalità aggiuntive, ma non sembra essere così. Tuttavia, dovrebbe essere solo una questione di tempo.