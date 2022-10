Kena Mobile distrugge Vodafone e Iliad con più di 150GB ogni mese

La battaglia è continua tra i gestori di telefonia mobile e fissa anche se l’attenzione degli utenti è molto più concentrata sugli smartphone. I provider sono tanti e i virtuali sono sempre in aumento con tante soluzioni di livello con prezzi bassi e con tanti contenuti.

Kena Mobile è uno dei gestori virtuali di livello più alto affidandosi a TIM per la rete. Le sue offerte hanno un solo obiettivo ovvero quello di rubare utenti alla concorrenza e con due offerte di questo calibro non può non riuscirci.

Kena Mobile porta agli utenti delle offerte di livello con tutto incluso: ecco i prezzi migliori nel panorama della telefonia mobile

Le offerte che gli utenti possono trovare adesso sul sito ufficiale di Kena Mobile sono in realtà due. Non saranno tante ma sono di certo valide, visti sia i prezzi che i contenuti messi a disposizione.

La prima delle due promo mobili in questione è davvero eccezionale: propone agli utenti un corrispettivo pari a minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 500 SMS da inviare a tutti i gestori e infine anche 100 giga in 4G per navigare sul web sotto rete TIM. Il prezzo mensile consiste in 5,99 euro per sempre.

La seconda promozione mobile invece riesce ad offrire il massimo, ritagliandosi dunque pochissimi concorrenti sul mercato. Kena Mobile con la sua promo da 7,99 euro al mese per sempre, inserisce nel vostro smartphone la possibilità. Al suo interno minuti senza limiti verso tutti i provider, 500 SMS e 150 giga di connessione dati in rete 4G di TIM.