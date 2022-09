Kena Mobile: offerta da 200GB distrugge nettamente Vodafone e Iliad

Un gestore virtuale potrebbe essere visto non di buon occhio dagli utenti che cercano un provider per il loro telefono. In realtà non hanno nulla di male e nulla in meno rispetto a tutti gli altri provider, forse solo la rete telefonica che non arriva al 5G. Bisogna però valutare tante altre situazioni, la prima che il 5G in Italia non è ben ramificato, per cui se non vivete nei grandi centri cittadini è inutile affidarvi a gestori che vi garantiscano tale tipo di connettività, visto che non la sfrutterete mai. Per quanto riguarda il 4G invece i gestori virtuali sono ben forniti, come dimostra proprio Kena Mobile che agisce sotto rete di TIM.

Questo gestore è riuscito ad avere tanti consensi negli ultimi anni soprattutto per le sue offerte piene di contenuti e super convenienti dal punto di vista del prezzo.

Kena Mobile: ecco le due promozioni che tutti aspettavano, costano poco e arrivano a 150GB in 4G

Sono due le offerte molto valide in questo periodo direttamente disponibili tramite il sito ufficiale di Kena Mobile. Variano tra loro per quanto riguarda il prezzo e la quantità di giga offerti per navigare sul web, il tutto in 4G.

La prima soluzione immobile in questione costa solo 5,99 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono venuti senza limiti verso qualsiasi altro gestore e 500 SMS disponibili. Inoltre potrete avere 100 giga di traffico dati.

A 7,99 € al mese per sempre invece ecco il modello superiore: qui trovate 150 giga di traffico dati in 4G per navigare, minuti illimitati verso tutti i gestori e infine anche 500 SMS.