Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale in madre patria un nuovo smartphone pieghevole. Stiamo parlando del nuovo Vivo X Fold+, un device davvero al top sotto diversi punti di vista, in primis per le prestazioni.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo smartphone pieghevole Vivo X Fold+

Vivo X Fold+ è il nuovo smartphone pieghevole presentato in queste ore dal noto produttore cinese Vivo. Come già accennato, lo smartphone può ovviamente vantare delle specifiche tecniche al top, partendo dalle prestazioni. Queste ultime sono infatti affidate al potente soc Snapdragon 8+ Gen 1, un soc con processo produttivo a 4 nm che garantisce il 10% in più di prestazioni e il 30% in meno di consumi.

Oltre a questo, il nuovo pieghevole di Vivo presenta anche una batteria più capiente. Quest’ultima è infatti 4730 mAh e supporta la ricarica rapida da 80W e la ricarica wireless da 50W. Per quanto riguarda il resto, troviamo un display interno da 8 pollici di diagonale con Ultra Thin Glass e con 120Hz con tecnologia LTPO. Il display esterno ha una diagonale da 6.53 pollici ed è dotato di un sensore biometrico ultrasonico. Il comparto fotografico include poi un sensore principale da 50 MP con OIS, un grandangolo da 48 MP, un teleobiettivo da 12 MP da 47 mm e un teleobiettivo periscopico da 8 MP da 5x con OIS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo X Fold+ sarà disponibile per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 1450 euro nella sua versione con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. La versione più potente con 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno, invece, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo al cambio di circa 1600 euro.