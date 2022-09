Gli smartphone pieghevoli non sono ancora passati di moda, anzi. Il primato di Samsung potrebbe presto essere a rischio per via dell’emergere di sempre nuovi modelli presentati da aziende rivali.

Mentre il colosso sudcoreano dedica la sua attenzione ai futuri top di gamma della serie Galaxy S, Vivo sferra un colpo decisivo procedendo con la presentazione del suo Vivo X Fold +. Il 26 settembre l’azienda cinese annuncerà al pubblico il suo nuovo smartphone pieghevole.

Vivo X Fold +: il nuovo pieghevole è pronto al debutto!

Il 26 settembre Vivo terrà un evento durante il quale presenterà il suo Vivo X Fold +. Il lancio avverrà inizialmente soltanto in Cina e vi sono ancora parecchi dubbi circa l’arrivo del dispositivo sul mercato europeo. L’azienda potrebbe seguire la strategia attuata con il primo modello e non procedere con il lancio sul mercato globale.

Il design dello smartphone sembra riprendere quanto proposto dal Galaxy Z Fold 4, fatta eccezione per il comparto fotografico dalle dimensioni non indifferenti. Il sensore principale da 50 megapixel sarà, infatti, accompagnato da quattro ulteriori fotocamere: un grandangolare da 48 megapixel, un sensore da 12 megapixel, zoom ottico 2x e periscopico da 8 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà da 12 megapixel.

Il chip sarà uno Snapdragon 8 + Gen 1, la batteria sarà invece da 4730 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W e alla ricarica wireless a 50 W. Il display, invece, avrà frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Vivo X Fold + sarà disponibile in tre colorazioni differenti: blu, nero e rosso. Il costo di lancio è ancora sconosciuto ma secondo alcune voci potrebbe coprire la fascia di prezzo che va dai 1250,00 ai 1430,00 euro.