Ci sono molte persone che ancora utilizzano l’app note sul proprio telefono per tenere traccia delle password. Questa sembra un’idea sicura per alcuni perché presumono che qualcuno dovrebbe rubare il tuo telefono e conoscere il passcode per accedere alle password.

Tuttavia, non è così semplice, dato che esistono dei modi per rubare le tue password se salvate in questo modo.

Anche Apple non è al sicuro

Se l’app Apple Notes si sincronizza con il tuo iCloud e si sincronizza con il tuo computer di casa, basterà accedere a quel pc per ottenere le tue password. Oppure, se stai usando Evernote e salvi lì le tue password, basterà accedere al tuo account Evernote.

La maggior parte dei servizi di sincronizzazione delle note non sono progettati per archiviare dati sensibili come le password. Alcune app archiviano persino i dati nel cloud in un gigantesco spazio di archiviazione simile a un database, ed il testo è essenzialmente leggibile dall’azienda, insieme ai dati di altre persone. Sebbene sia improbabile che un dipendente di una di queste società possa accedere ai tuoi dati, può succedere. Inoltre, non è impossibile che questi siti vengano hackerati, dando così accesso alle tue password a terzi.

C’è un modo più sicuro delle app per appunti

La soluzione è in realtà più semplice rispetto all’utilizzo di un’app per appunti. È possibile scaricare un’app che conserva le password o un’estensione del browser. Quest’ultime sono particolarmente convenienti perché inseriranno automaticamente i dati nelle schermate di accesso appropriate, sia sul lato desktop che sul lato telefono. Basta inserire la password principale, o l’autenticazione biometrica appropriata, come l’impronta digitale o il viso, per accedere alle password.

Il bonus di poter creare password nuove, complesse e uniche per ogni sito è davvero una delle migliori caratteristiche. Perché è importante? Non vuoi usare la stessa password su più siti perché se un sito viene violato, è probabile che qualcuno proverà la stessa password su un altro sito popolare. Ad esempio, non vorresti che la password della tua banca utilizzi la stessa password di Spotify, poiché entrambe sono probabilmente associate al tuo indirizzo e-mail utilizzato per accedere.