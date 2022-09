La Polizia della Città di Londra, nella giornata del 22 settembre 2022, ha annunciato l’arresto di un diciassettenne con l’accusa di hacking. Dopo le indagini effettuate, il ragazzo è ritenuto il possibile colpevole dell’enorme fuga di notizie su GTA VI.

Ricordiamo che nei giorni scorsi, il nuovo titolo Rockstar Games è finito inaspettatamente sotto i riflettori globali. Un hacker ha rubato alla software house tantissimi video gameplay, informazioni e perfino il codice sorgente del gioco.

Dopo aver diffuso online i video, l’hacker ha minacciato Rockstar Games chiedendo un riscatto per non rilasciare ulteriori informazioni. Ecco quindi che l’azienda ha chiesto perfino il supporto dell’FBI per rintracciare il colpevole.

#BREAKING: Police in the United Kingdom have arrested a 17-year-old suspected of hacking Rockstar Games and leaking data associated with Grand Theft Auto 6. — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 23, 2022

La dinamica dell’hackeraggio non è ancora stata confermata ufficialmente ma alcuni indizi sembrano fornire ulteriori dettagli l’accaduto. Il ragazzo è riuscito ad accedere ad uno dei canali Slack utilizzati dagli sviluppatori per scambiarsi informazioni.

Questa applicazione è sempre più utilizzata da Rockstar Games per facilitare lo smart working e al tempo stesso mantenere tutti aggiornati sui progressi fatti nello sviluppo. All’interno del canale Slack erano presenti anche vecchi file, tra cui quelli trafugati con il leak.

Dopo alcuni giorni di indagini e ricerche, la National Cyber Crime Unit della Polizia Britannica è riuscita ad individuare il ragazzo ed è intervenuta con l’arresto. Come confermato dalla BBC, al momento l’hacker si trova sotto custodia. Non si conoscono ulteriori dettagli in quanto secretati per via dell’indagine in corso. Tuttavia, si preannunciano tempi duri per lui se sarà ritenuto colpevole.