Un fulmine ha ciel sereno ha colpito Rockstar Games. Sembra che la software house sia stata hackerata e siano state trafugate tantissime informazioni riservate. In particolare, il leak riguarda un nuovo titolo che sembra proprio GTA 6.

La cartella contenente i dati trafugati pesa oltre 3GB e il primo a condividerla è stato l’utente teapotuberhacker su GTAForum. Tra questi file spiccano oltre 90 file che includono alcuni video gameplay, immagini e codici sorgenti del gioco.

Non è chiaro in che modo questo utente sia entrato in possesso dei file, ma sembra ormai certa che si tratti di dati originali. Alcuni utenti esperti di data mining hanno analizzato con attenzione i file e il responso ottenuto che i l tutto si riferisce ad una versione pre-alpha di GTA 6.

Rockstar Games ha subito una importante fuga di notizie e gli hacker hanno pubblicato tantissime informazioni su quello che sembra proprio GTA 6

Considerando le tempistiche di sviluppo, le clip di gameplay fanno riferimento ad una fase iniziale dello sviluppo. Si tratta quindi di analisi effettuate dagli sviluppatori di Rockstar Games almeno di cinque o sei anni fa.

Guardando con attenzione i video disponibili su YouTube, si possono notare alcuni dettagli dell’ambiente di gioco, tra cui strade e locali. Alcuni utenti hanno analizzato a fondo le immagini, cercando dei riscontri con città reali al fine di scoprire la location.

Come risultato della ricerca, è emerso che esiste una zona reale identica a quella rappresentata nel presunto GTA 6 e si trova proprio a Miami. Questo significa che il titolo Rockstar Games potrebbe essere ambientato a Vice City, confermando quindi i leak trapelati nei mesi scorsi.