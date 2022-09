Turtle Beach Corporation ha presentato VelocityOne Rudder Pedals e il VelocityOne Stand, i due nuovissimi add-on pensati per il mondo dei simulatori. Entrambi gli accessori sono progettati per adattarsi al pluripremiato VelocityOne Flight Universal Control System.

La combinazione di tutti questi elementi vi permetterà di ottenere un simulatore di volo completo e versatile. Con i VelocityOne Rudder Pedals, Turtle Beach ha voluto realizzare un accessorio completamente dedicato agli appassionati di simulazioni di volo compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

La pedaliere presenta una configurazione a doppio pedale che permette di comandare sia aerei leggeri che aerei di linea. I sensori contactless a effetto Hall su tutti gli assi permettono di ottenere movimenti sempre fluidi e contribuiscono ad allungare la vita del prodotto. Le molle sono intercambiabili ed è possibile regolare la larghezza e la forma dei pedali per la massima comodità e risposta ad ogni tipo di aeromobile.

Turtle Beach ha introdotto due nuovi accessori compatibili con il VelocityOne Flight Universal Control System per tutti coloro che amano i simulatori di volo



Per ottenere il massimo dalla propria postazione di volo, Turtle Beach ha lanciato anche il VelocityOne Stand. Si tratta di un set-up progettato per garantire un perfetto adattamento al VelocityOne Flight Simulation Control System oltre che ai VelocityOne Pedals e tutti gli accessori della linea.

I progettisti hanno lavorato per rendere lo stand resistente ma al tempo stesso facile da conservare. La struttura può essere ripiegata senza dover smontare gli accessori per la gioia dei giocatori.

Inoltre, il design permette di regolare in varie direzioni tutti gli accessori per adattarsi allo stile degli utenti. Le piattaforme di montaggio in acciaio sono perforate per il corretto fissaggio degli add-on e i piedini in gomma regolabili e antiribaltamento mantengono il VelocityOne Stand saldamente in posizione.

I VelocityOne Rudder Pedals saranno disponibili a partire dal 31 ottobre 2022 al prezzo di 299.99 euro. Il VelocityOne Stand sarà disponibile a partire da dicembre 2022 a 199,99 euro. Entrambi gli accessori sono acquistabili in pre-order sul sito ufficiale di Turtle Beach.