Conad fa risparmiare moltissimo tutti i consumatori italiani, mediante il lancio di una interessantissima campagna promozionale, che la vede proporre una lunga serie di offerte speciali, applicate su innumerevoli prodotti legati alla tecnologia generale.

Per essere sicuri di spendere il minimo indispensabile, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un negozio fisico, in questo modo l’utente può toccare con mano il prodotto desiderato, ed avere quindi la possibilità di acquistarlo (oltre che riceverlo) nell’immediato. Le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole tutti i dispositivi acquistabili sono supportati dalla solita garanzia di 24 mesi, che copre ogni difetto di fabbrica.

Conad, che offerte da non credere sono attive oggi

La spesa da Conad spazia tra le più importanti categorie merceologiche, a partire ad esempio dai televisori LG, in vendita ad un prezzo ridottissimo, se pensate che bastano 399 euro per l’acquisto del modello da 43 pollici di diagonale Smart TV (sebbene comunque sia LED), per finire verso i più classici elettrodomestici, o comunque accessori per la cucina.

I prodotti sono relativamente economici, il dispositivo dal prezzo più basso in assoluto è il frullatore ad immersione, acquistabile dagli utenti con un esborso di 39 euro (la marca è Moulinex), per salire poi verso un piccolo forno per pizza da 89 euro (marca G3 Ferrari), e finire con l’impastatrice/planetaria da 139 euro (marca Ariete).

Tutti questi sconti, come anticipato, sono disponibili solamente in negozio.