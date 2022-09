Esselunga ricorda a tutti di essere uno dei rivenditori più importanti del nostro paese, mediante il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, e che rappresenta la perfetta idea per spendere poco, ed allo stesso tempo godere di ottime prestazioni generali.

I prezzi del volantino sono infinitamente più bassi del normale, segnale che comunque il risparmio è degno di nota, ma ciò che stupisce è la disponibilità sul territorio. Avete capito bene, gli acquisti in questo caso potranno tranquillamente essere completati praticamente in ogni punto vendita, senza dover minimamente sottostare a vincoli di alcun tipo.

Esselunga: le offerte sono strepitose, tantissimi prezzi bassi per tutti

Uno smartphone a prezzi da saldo, questo è ciò che vi attende nel periodo corrente da Esselunga, dove sarà possibile mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy A13, riuscendo nel contempo a risparmiare più del previsto, dato il prezzo finale attuale pari a soli 139 euro.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, ma al giorno d’oggi non conosciate il dispositivo oggetto dell’articolo, vi raccontiamo parte della scheda tecnica. Il Galaxy A13 è caratterizzato da un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+, il sistema operativo Android 12, un comparto fotografico composto da 4 sensori, ed il principale da 50 megapixel, senza dimenticarsi dell’incredibile batteria da 5000mAh, con annessa ricarica “rapida” a 15 watt. Il dispositivo presenta infine 3GB di RAM ed una memoria interna di 32GB, espandibile tramite microSD.