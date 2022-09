NVIDIA svela ufficialmente la sua nuova architettura che prende il nome di ADA Lovelace, la quale andrà a caratterizzare le prossime schede video RTX 4080 e 4090. La nuova architettura di terza generazione include al suo interno 76 miliardi di transistor e si basa sul processo produttivo a 4nm di TSMC.

Ci sono inoltre tantissima innovazioni tecnologiche all’interno delle nuove GPU. Sono dotate di multiprocessori di streaming che arrivano ad una potenza di shader fino a 83 teraflops ma anche di RT Cores di terza generazione: in questo caso si toccano i 191 teraflops effettivi di ray-tracing.

Presente anche l’acceleratore di flusso ottico Ada, il quale permette prestazioni due volte più rapide consentendo a DLSS 3 di prevedere il movimento all’interno di una scena.

NVIDIA RTX 4090

La 4090 è la più veloce al mondo tra le GPU con caratteristiche davvero eccezionali, e fino a due volte più rapida nei giochi attuali tenendo comunque lo stesso consumo energetico pari a 450W. Riesce inoltre ad offrire costantemente oltre 100 fotogrammi al secondo per i giochi in 4K.

NVIDIA RTX 4080

La 4080 invece sarà disponibile in due configurazioni, dimostrando comunque una potenza in grado di raggiungere una velocità oltre due volte superiore nei giochi rispetto alla 3080 Ti.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, il quale si è espresso proprio durante il GeForce Beyond:

“L’era del ray-tracing RTX e del rendering neurale è in piena crescita e sta rivoluzionando il settore, la nostra nuova architettura Ada Lovelace rappresenta un’evoluzione che porta tutto al livello successivo. Ada offre un salto di qualità nelle prestazioni per i giocatori e apre la strada ai creator di mondi completamente simulati. Con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto alla generazione precedente, Ada stabilisce un nuovo standard per il settore“.