Netflix: le migliori serie tv romantiche per trascorrere una serata perfetta

Se siete finiti in questo articolo significa che siete dei romanticoni in cerca di una bella serie tv Netflix da vedere in compagnia della vostra metà. Ebbene, vi trovate esattamente nel posto di cui avevate bisogno. Qui potrete dare un’occhiata ad un elenco infinito di serie tv dedicate all’amore in ogni sua forma e sfaccettatura. Avete preso la pizza? Si prospetta una serata perfetta da passare sul divano tra un bacio e l’altro.

Netflix: l’elenco delle serie tv adatte ai romanticoni

Bridgerton, New Girl, She’s Gotta Have It, Easy, Outlander, LoveSick, Grey’s Anatomy, What/If, Crash Landing On You, On My Block, Elite, Love, Feel Good, Jane the Virgin, Valeria, Summertime, Chesapeake Shores, Non ho mai…

Ma anche Emily in Paris, Crazy Ex-Girlfriend, Operazione amore, Il ragazzo giusto, Love Alarm, Virgin River, Il colore delle magnolie, Natale con uno sconosciuto, You Me Her, Dash & Lily, C’era una seconda volta, When Calls the Heart, Love & Anarchy. Oppure Little Things, Triad Princess, Julie and the Phantoms, Meteor Garden, Le ragazze del centralino, Sex Education, Young Royals, L’amore nello spettro, A Love So Beautiful, My Holo Love.

Quelle nell’elenco sono le migliori opere romantiche che potrete trovare sulla piattaforma Netflix. Noi vi consigliamo in particolar modo un grande classico non elencato precedentemente, ovvero “Una mamma per amica“. Per chi non lo sapesse, la serie in questione narra le vicende di Lorelai (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel), madre e figlia unite da un legame indissolubile alle prese con amori, amicizie e avventure.

D’altronde i capolavori del passato, non passano mai di moda no?