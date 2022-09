Netflix: le tre nuove proposte della settimana non hanno rivali

Netflix, dopotutto, non delude mai. È vero, ogni mese ci sorprende in negativo cancellando le nostre serie tv o film preferiti, tuttavia questa trova sempre il modo per farsi perdonare. Basta un tris di nuove uscite come Dio comanda, per riportare in noi gioia e soddisfazione. Per questa settimana ad esempio ha puntato a “Scomparsa a Lørenskog”, “Dahmer” e “Athena”. Scopriamone tutti i dettagli.

Netflix: i titoli più interessanti della settimana

Scomparsa a Lørenskog

Questa miniserie crime norvegese si ispira ad un fatto realmente accaduto a Lørenskog, vicino a Oslo, e risalente al 2018. In questa data Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, moglie dell’imprenditore Tom Hagen, viene rapita. Ciò che rende la storia inquietante è la possibile collaborazione del marito, analizzata a fondo negli episodi assieme agli errori di valutazione della polizia e la risonanza mediatica del caso.

Dahmer (21 settembre)

Rimanendo in tema noir, c’è Dahmer, un nuovo giallo/horror. La storia ruota attorno a Jeffrey Dahmer, un serial killer che tra il 1978 e il 1991 uccise ben 17 vittime innocenti. Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (questo il titolo per intero) è una serie che analizza in profondità le comunità colpite dal razzismo sistemico e dai fallimenti istituzionali della polizia.

Athena (23 settembre)

Giunto alla Mostra del Cinema di Venezia, il film d’azione di Romain Gavras ora è anche su Netflix. La storia narra di due fratelli separati da strade diverse: quella della vendetta e quella della redenzione. A seguito della morte del fratello minore provocata da uno scontro con la polizia, Abdel viene richiamato a casa dalla prima linea e ritrova la sua famiglia distrutta. Egli cerca così di vendicare il piccolo ma allo stesso tempo di risanare gli affari criminali del fratello maggiore Moktar. La situazione degenererà di ora in ora.