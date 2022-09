Tempesta solare sulla Terra: ecco quali sono le conseguenze per il mondo

Con i primi capricci da parte del meteo, tutti cominciano a chiederci come andranno i prossimi mesi dal punto di vista delle piogge. Salirà la temperatura? Scenderà commentanti si aspettano? In realtà ci sono tanti altri interrogativi che le persone si pongono, soprattutto per quanto riguarda i fenomeni che possono avvenire oltre quelli meteorologici.

Non esiste infatti solo il maltempo che riguarda il meteo, ma anche quello che può comportare delle tempeste solari. Si dice che durante i prossimi mesi il mondo potrebbe essere colpito da alcune particelle ad alta energia che provengono dal sole. Proprio queste sarebbero in grado di scatenare una tempesta solare geomagnetica di classe G3, la quale verrebbe classificata proprio come forte.

Tempesta solare sulla terra: cosa possono comportare e se c’è da preoccuparsi

Da chiarire che una tempesta solare, in genere, ha un impatto sul pianeta sul quale si abbatte praticamente minimo o nullo. Non dovrebbero esserci infatti grandi disagi, ma solo piccole fluttuazioni appartenenti alla rete elettrica con delle irregolarità satellitari e disturbi dei segnali radio e GPS.

Quello che bisogna capire è che una tempesta solare non è affatto un fenomeno raro. Proprio durante i primi giorni di agosto infatti capito un altro fenomeno del genere, il quale scaturire in una tempesta solare. Stiamo parlando di un buco coronale formatosi nell’emisfero meridionale del sole, il quale è stato in grado di generare una tempesta magnetica di dimensioni modeste.

Niente paura dunque, ma bisogna sempre essere informati riguardo a questi fenomeni che qualche piccolo disagio potrebbero causarlo, magari anche se non ce ne accorgiamo.