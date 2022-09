Da diversi anni ormai conosciamo OnePlus per il suo forte impegno nel settore di mercato degli smartphone, iniziato con i top di gamma Android e poi esteso al segmento dei medio-gamma.

Tra i suoi flagship attualmente troviamo OnePlus 10 Pro, con la serie T arrivata recentemente. All’orizzonte c’è un nuovo dispositivo in questo segmento, il OnePlus 11 Pro che nelle ultime ore è trapelato online. Scopriamo qualche dettaglio in più.

OnePlus 11 Pro: spuntano le prime foto online

Grazie al solito OnLeaks abbiamo modo di vedere per la prima volta come sarà il nuovo top di gamma assoluto di casa OnePlus. Le immagini, mostrano il design del dispositivo e ci forniscono qualche anticipazione in merito alle specifiche tecniche. Posteriormente vediamo un modulo fotografico di dimensioni consistenti, circolare e con tre sensori fotografici completi di flash LED.

Al centro vediamo la menzione ad Hasselblad, l’azienda con la quale OnePlus ha iniziato a collaborare lo scorso anno per lo sviluppo dei comparti fotografici dei suoi smartphone. Lateralmente scorgiamo un, molto probabilmente, gradito ritorno. Parliamo dell’alert slider, il commutatore fisico che permette di attivare o disattivare rapidamente la modalità Vibrazione e Silenziosa sullo smartphone, il quale è stato un punto fermo dei dispositivi OnePlus fino a due modelli fa, quando l’azienda ha deciso di rimuoverlo.

Anteriormente vediamo un display con angoli circolari, leggermente curvo alle estremità e forato nell’angolo in alto a sinistra per ospitare la fotocamera anteriore. In merito alle specifiche tecniche che troveremo sotto il cofano sappiamo ancora poco, possiamo però aspettarci che il suo cuore pulsante corrisponderà al processore Snapdragon 8 Gen 2.