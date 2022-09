Ormai da diversi anni tutti i lettori più accaniti possono finalmente sfruttare gli ebook reader per gustarsi le proprie letture preferite. Il noto colosso Amazon presenta quasi ogni anno un nuovo modello di questi ultimi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha annunciato in veste ufficiale la nuova generazione del suo Amazon Kindle. Vediamo qui di seguito le novità.

Amazon annuncia ufficialmente la nuova generazione di Amazon Kindle

Il noto colosso Amazon ha dunque svelato la nuova generazione del suo ebook reader più economico. Il nuovo Amazon Kindle, in particolare, porta con sé alcune novità e soprattutto piccoli miglioramenti. Tra questi, troviamo in primis uno schermo migliorato. Si tratta di un pannello con una diagonale da 6 pollici con luce integrata e con una risoluzione di 300 ppi. È stata ottimizzata ulteriormente la tecnologia dello schermo, permettendo così di avere una riproduzione dei caratteri ottimizzata.

Rimane sempre poi un ebook reader molto compatto e portatile. Si tratta di dimensioni pari a 57,8 x 108,6 x 8 mm e di un peso complessivo di 158 grammi. Nonostante le dimensioni contenute, l’azienda è riuscita ad aumentare l’autonomia del dispositivo. Si parla infatti di una autonomia fino a 6 settimane con una sola ricarica. Per ricaricare il device, troviamo poi finalmente una porta USB Type C.

Caricandolo collegato al PC, ci vorranno 4 ore, mentre utilizzando un caricatore da 9W basteranno 2 ore. Sono diversi poi i formati supportati, tra cui formato Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, EPUB, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti). È stata aumentata inoltre la memoria interna, che ora è da 16 GB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Amazon Kindle è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale di Amazon con disponibilità dal 12 ottobre nelle colorazioni nero e blu ad un prezzo di 99,99 euro.