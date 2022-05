Gli ereader Amazon Kindle ora supporteranno il popolare formato di file EPUB per i libri, oltre a Kindle, PDF e un’ampia varietà di altri tipi di documenti, secondo un annuncio fatto all’inizio di questo mese.

ePUB (pubblicazione elettronica in formato binario) è un formato di file molto popolare per i libri digitali e molte organizzazioni commerciali dell’editoria lo considerano lo standard del settore per la distribuzione di ebook. A parte questo, è utilizzato da un gran numero di siti Web e biblioteche, offrendoti una maggiore varietà di libri da leggere sul tuo dispositivo Kindle.

Amazon Kindle, l’aggiornamento arriverà sui vostri dispositivi

Tuttavia, c’è ancora un altro motivo convincente per cui il supporto EPUB per Kindle è uno sviluppo così meraviglioso – e tutto si riduce agli ereader di Amazon e alla loro posizione unica nel settore come risultato di questo sviluppo.

Oltre a un vasto numero di archivi di libri digitali su Internet, un gran numero di altri produttori di ereader utilizza anche i file EPUB per archiviare libri digitali sui propri dispositivi. Tra i dispositivi che utilizzano i file EPUB ci sono Google Play Books, nonché i dispositivi Kobo e Onyx e le relative applicazioni per smartphone. Molti lo considerano lo standard del settore per questo tipo di file digitale sotto molti aspetti.

Sulla scia dell’adozione del formato da parte di Amazon, ogni singolo dispositivo nella nostra lista dei migliori ereader è ora in grado di leggere e comprendere il formato, rendendo molto più semplice il passaggio da un dispositivo all’altro.