Gli sconti attivati da parte di Euronics possono davvero far impazzire gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano alla ricerca di nuovi smartphone di fascia medio-alta, nell’estremo tentativo di spendere il minimo indispensabile, a prescindere comunque dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Il limite più grande di tutte le campagne promozionali di Euronics, risiede più che altro nella disponibilità territoriale; avete capito bene, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti non sono effettuabili recandosi ovunque in Italia, ma sarà strettamente necessario affidarsi al punto vendita indicato direttamente nelle pagine del volantino (o meglio al socio di appartenenza).

Euronics distrugge tutti: ecco il volantino più inaspettato

Il volantino di casa Euronics cerca di accontentare tutti gli utenti, mediante il lancio di una serie di ottime offerte con le quali è facile pensare di spendere relativamente poco, anche affidandosi ad esempio alla fascia più alta della telefonia mobile. I modelli da non perdere assolutamente di vista partono ad esempio dall’Oppo Reno8 Pro, appena lanciato sul mercato, in vendita a 799 euro, senza però dimenticarsi di Oppo Reno8, proposto a 599 euro, oppure anche il richiestissimo Samsung Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 729 euro.

Nell’eventualità in cui non si volessero spendere più di 400 euro, la scelta potrebbe ricadere tra una importante selezione di smartphone, quali sono honor x7, Motorola Moto G52, Motorola Moto G22, Realme 9 pro+, realme c21y, Realme 9 pro, Realme 9i, Galaxy A53 5G, Honor X8 o anche il buonissimo Honor Magic4 Lite.