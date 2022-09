La campagna promozionale di Euronics cerca di avvicinarsi il più possibile alle richieste dei consumatori italiani, mediante il lancio di una serie di offerte da non perdere di vista, con le quali garantire un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

Il volantino, tuttavia, presenta una limitazione decisamente importante, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti non possono essere completati recandosi dove si vuole in Italia, ma sarà sempre necessario prestare particolare attenzione alle disponibilità legate ai soci di appartenenza.

Sul nostro canale Telegram ufficiale, potrete essere i primi a ricevere codici sconto Amazon gratis, oltre che scoprire un lungo elenco di offerte da non credere.

Euronics, offerte e tantissimi sconti per tutti gli utenti

La campagna promozionale è ricchissima di smartphone in forte promozione rispetto al prezzo originario di listino, non mancano infatti i top di gamma, come i più recenti Oppo reno8 Pro a 799 euro, Oppo reno8 in vendita a 599 euro, senza dimenticarsi di Galaxy S22 a 729 euro, oppure anche modelli decisamente più economici.

Riducendo di molto la spesa finale da sostenere, ecco arrivare Realme 9 Pro a 299 euro, realme 9 Pro+ a 379 euro, Realme C31 a 149 euro, Realme C21Y a 139 euro, Realme C35 a 189 euro, Realme 9i a 189 euro, Galaxy A33 a 299 euro, Galaxy A13 a 159 euro, Galaxy A53 5G a 369 euro, Honor X7 a 189 euro, Honor X8 a 229 euro, Honor Magic4 Lite a 269 euro, Motorola Moto G52 a 229 euro, Motorola Moto G22 a 149 euro e similari.

Per i dettagli dell’ottimo volantino attivato nel periodo, affidatevi direttamente al sito ufficiale di Euronics.