Manca meno di un giorno al 13 settembre, data storica per Ferrari. Il marchio del Cavallino Rampante solleverà il sipario sulla nuova nata a Maranello che prenderà il nome di Purosangue.

La vettura rappresenterà il debutto di Ferrari nel mondo dei SUV, seguendo così le orme di Lamborghini Urus ma tracciando una nuova rotta del tutto inedita. Infatti, il nome del primo SUV del Cavallino è stato scelto per sottolineare quella che è la tradizione motoristica del brand.

Purosangue rappresenterà quelli che sono i valori del brand come passione, performance ed eccellenza. Ecco quindi che per racchiudere tutti questi aspetti, il cuore pulsante del SUV sarà un motore a combustione interna dotato di architettura V12.

Come confermato via Twitter, la presentazione si terrà il 13 settembre a partire dalle 19.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento direttamente sul sito ufficiale con il player che si attiverà nei minuti precedenti all’ora indicata.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Purosangue sarà una supercar a tutti gli effetti anche se sarà un SUV. Infatti, il motore V12 da 6.5 centimetri cubici potrà erogare 820 cavalli di potenza. Il tutto, senza nessun supporto all’elettrificazione, rispettando appieno la tradizione.

Nonostante tutta questa potenza, l’esperienza di guida si preannuncia estremamente divertente e coinvolgente, come accade per tutte le Ferrari. Non resta che attendere ancora poche ore per assistere a questa grande rivoluzione per il brand del Cavallino Rampante e la sua gamma di supercar.