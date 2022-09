Ferrari si sta preparando ad una rivoluzione epocale. Il brand del Cavallino Rampante sta per lanciare il primo SUV ad alte prestazioni, un segmento di vetture inedito per Maranello. L’attesa riguardante Purosangue, questo il nome della vettura, è alta e ogni notizia a riguardo accende gli animi degli appassionati.

Benedetto Vigna, CEO Ferrari, ha confermato che il debutto di Purosangue avverrà entro la fine dell’anno. Tuttavia, le ultime notizie indicano la presentazione si terrà ben prima del previsto.

A confermare la data di presentazione di Purosangue ci ha pensato la stessa Ferrari con una trovata molto interessante. Il Cavallino Rampante ha pubblicato una foto teaser su Twitter che mostra solo i fari dell’attesissimo SUV.

We know you love to brighten #Ferrari teaser pictures… pic.twitter.com/uPJVU607nW — Ferrari (@Ferrari) September 5, 2022

Spesso, queste foto così scure spesso nascondono indizi segreti ed questo è proprio il caso. Aumentando la luminosità della foto è possibile scorgere una data ed un hashtag. La data è proprio il 13 settembre 2022 mentre l’hashatag non lascia dubbi in quanto è #FerrariPurosange.

Il primo SUV di Maranello avrà un design ricercato con molti collegamenti alle moderne supercar come la Roma o la SF90 Stradale. I gruppi ottici saranno come quelli visti in foto mentre le linee generali dovrebbero garantire un aspetto muscoloso ma aerodinamico.

Per quanto riguarda il motore, Ferrari vuole rispettare appieno la tradizione motoristica del brand ed equipaggiare Purosangue con un V12 aspirato. Questa scelta, priva di ogni elettrificazione, renderà il SUV una delle vetture più potenti in circolazione.

Nonostante apparterrà alla categoria SUV, Purosangue manterrà il classico piacere di guida delle Ferrari. Questo significa emozioni che solo le vetture di Maranello possono garantire. Le prime consegne sono attese per il 2023