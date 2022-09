Euronics rilancia la sfida alle più importanti realtà del nostro territorio, con una campagna promozionale davvero di tutto rispetto, rappresentante la migliore occasione per gli utenti per godere di prezzi bassi, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, è da ritenersi attivo solamente presso specifiche realtà del territorio, ricordiamo infatti che gli acquisti non sono effettuabili dove si vorrà, anzi sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso i punti di proprietà di soci ben definiti (nemmeno sul sito ufficiale di Euronics).

Euronics inarrestabile: scoperti nuovi sconti e prezzi bassissimi

Da Euronics è possibile acquistare anche i migliori smartphone in circolazione, si parte ad esempio dai top di gamma, quali ad esempio Xiaomi 12, il top assoluto del 2022 per l’azienda Cinese, in vendita a 699 euro, passando anche per il bellissimo Galaxy S22, disponibile all’acquisto a soli 749 euro, un prezzo di tutto rispetto per un altro prodotto che è assolutamente in linea con le aspettative dei consumatori.

Non mancano ovviamente modelli più economici, appositamente pensati per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, ecco quindi che sarà possibile acquistare, rientrando nei 450 euro di spesa, i vari Xiaomi 11T Pro, Oppo Find X5 Lite, Oppo a16, Wiko Y52, Galaxy A13, Motorola Moto G52, e similari.

Ogni altra informazione in merito al volantino Euronics discusso nell’articolo, è rimandata direttamente al sito ufficiale, dove si troveranno tutti i dettagli del caso.