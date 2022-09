Tra soli pochi mesi Xiaomi potrebbe presentare al pubblico i suoi nuovi top di gamma della serie Xiaomi 13. I dispositivi, come annunciato dalla stessa azienda, non saranno più prerogativa del mercato cinese. Il modello di punta avrà anche una versione globale. Dunque, anche nel nostro paese sarà possibile procedere con l’acquisto del dispositivo.

Come sempre il periodo che precede l’arrivo di nuovi dispositivi si fa ricco di indiscrezioni provenienti da leaker ed esperti del settore che mirano ad anticipare quanti più dettagli. Xiaomi 13 Ultra, ad esempio, sembra non avere più segreti.

Xiaomi 13 Ultra: ecco le ultime anticipazioni sul top di gamma!

Rispetto al suo predecessore Xiaomi 13 Ultra accoglierà degli aggiornamenti davvero interessanti. Il display sarà rinnovato e molto probabilmente avrà bordi curvi, i quali sembrano invece destinati a sparire sul modello standard, che offrirà un pannello piatto ma con cornici sottili.

Il comparto fotografico accoglierà tre lenti e tra queste una sarà un sensore da 1 pollice. A quanto pare, inoltre, il sensore principale sarà da 50 megapixel e sarà accompagnato da due ulteriori sensori da 48 megapixel.

Uno dei punti forte dello smartphone, secondo le ultime notizie, sarà la ricarica rapida. Xiaomi 13 Ultra potrebbe supportare la ricarica rapida a 200W e quindi essere in grado di ricarica totalmente la batteria in soli otto minuti.

Sul lancio non vi sono ancora particolari informazioni ma secondo alcune voci il colosso potrebbe rilasciare i suoi smartphone entro il mese di novembre, fatta eccezione per il modello di punta. Quest’ultimo potrebbe non essere disponibile prima del 2023.