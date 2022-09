Sebbene Google sia già passato ad Android 13, il più grande produttore di Android, Samsung, sta aggiornando i telefoni ad Android 12L solo ora. Poiché Android 12L è stato rilasciato a marzo, il ciclo di aggiornamento di Samsung è di circa sei mesi.

Ieri Samsung ha presentato Android 12L per Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, entrambi debuttati con Android 11 l’anno scorso. Samsung ha anche annunciato Android 12L per il suo tablet di punta poco prima del fine settimana, con la serie GalaxyTab S8 che è stata la prima a ricevere aggiornamenti.

Samsung sta rilasciando Android 12L

Entrambi questi dispositivi sono ottime prospettive per Android 12L, destinato principalmente a tablet e pieghevoli a grande schermo. La caratteristica principale è la barra delle applicazioni in basso, che mostra le icone delle app correnti e ti consente di spostarti rapidamente tra di esse. Ci sono nuove funzionalità di schermo diviso, come la possibilità di visualizzare tre app contemporaneamente, e puoi aprire istantaneamente lo schermo diviso trascinando un’app dalla barra delle applicazioni. C’è anche un nuovo pannello delle notifiche con due riquadri.

Non ci sono parole su un aggiornamento Android 12L per il Galaxy S22 di punta di Samsung. L’S22 ha appena ricevuto un aggiornamento che ha aumentato il numero di versione della skin di Samsung allo stesso modo di questi telefoni Android 12L a grande schermo, il che implica che 12L non sarebbe mai stato disponibile sui normali smartphone Samsung.

L’implementazione di Android 12L è stata una nuova tattica per Google, che sembra aver funzionato. In genere, i telefoni Pixel vengono rilasciati verso la fine dell’anno e il resto dell’ecosistema Android inizia lentamente a implementare il rilascio nel prossimo anno solare. Google ha diviso l’anno del tempo di sviluppo di Android a metà con il rilascio di Android 12L a marzo e una versione minore di Android 13 ad agosto.