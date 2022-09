Google ha iniziato a distribuire l’aggiornamento stabile a Chrome con la versione 105 all’inizio di questa settimana. Non ci sono molti aggiornamenti importanti delle funzionalità a bordo, ma coloro che amano giocare sui Chromebook saranno interessati ad almeno una nuova funzione.

Per un po’ di tempo siamo stati in grado di giocare ad alcuni dei migliori giochi Android sui migliori Chromebook, ma l’esperienza non è stata poi così fantastica. I giochi ottimizzati per il touchscreen funzionano perfettamente, ma non tutti i Chromebook sono convertibili che possono essere ripiegati in un tablet e alcuni non hanno affatto un touchscreen. ChromeOS 105 aggiunge una nuova funzionalità di gioco ‘Alpha’ che mira a risolvere questi problemi.

ChromeOS 105 è ora disponibible

Google consente di utilizzare la tastiera del Chromebook come metodo di input alternativo con ChromeOS 105. Questa nuova funzionalità è supportata da un numero relativamente piccolo di giochi, tra cui Grimvalor, Geometry Dash Lite, Archero e alcuni altri. Ciò che rende questo ancora più intrigante è che Google non ti sta limitando alle chiavi standard ‘WASD’ che potresti prevedere per i controlli. Invece, sarai in grado di personalizzare gli input della tastiera in base alle tue preferenze, semplificando la pressione dei tasti appropriati per i tuoi scopi. Inoltre, la casella ‘Comandi di gioco’ ti consente di visualizzare o rimuovere una sovrapposizione per liberare spazio sullo schermo.

Secondo Google, ciò non sostituisce ‘l’esigenza esistente per gli sviluppatori di integrare la funzionalità della tastiera nelle loro app’. Invece, fornire il supporto della tastiera per giochi selezionati è solo un mezzo per giocare ai tuoi giochi Android preferiti su ChromeOS senza utilizzare un touchscreen.

A differenza del programma Steam Alpha, non ci sono restrizioni su cui i Chromebook possono utilizzare questi nuovi controlli. L’unico prerequisito è che il tuo Chromebook o Chromebox esegua l’aggiornamento ChromeOS 105 più recente. Quindi, prova alcuni nuovi giochi per vedere come il supporto di tastiera e mouse migliora la tua esperienza di gioco.