La scheda tecnica per la gamma iPhone 14 è ora apparsa sulla piattaforma di social networking cinese Weibo. È stato portato all’attenzione dall’informatore Tommy Boi e proviene da una fonte non confermata. L’immagine sembra confermare le previsioni di Apple secondo cui il modello non Pro da 6,7 ​​pollici sarà soprannominato iPhone 14 Plus anziché iPhone 14 Max, come suggerito dalla maggior parte delle voci precedenti. Sarà affiancato da un modello base da 6,1 pollici, un modello iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e un modello iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici.

La fuga di notizie conferma anche le precedenti affermazioni secondo cui solo i modelli Pro avranno la nuova CPU A16 Bionic e una RAM LPDDR5 più veloce, mentre le varianti di fascia alta avranno una fotocamera principale da 48 MP con risoluzione migliore. Conferma anche un precedente rapporto secondo cui l’iPhone 14 avrà una batteria da 3.279 mAh, l’iPhone 14 Plus/Max avrebbe una cella da 4.325 mAh, l’iPhone 14 Pro avrebbe una cella da 3.200 mAh e il modello di fascia alta avrebbe un Cella da 4.323 mAh.

iPhone 14 Pro Max potrebbe essere parecchio pesante

Ci sono anche alcune nuove informazioni sul peso della gamma. Secondo i rapporti, l’iPhone 14 Pro Max peserà 255 grammi, il che lo rende più pesante dell’iPhone 13 Pro Max da 240 grammi, che è già uno dei telefoni di punta più pesanti sul mercato. Allo stesso modo, il Pro dovrebbe aumentare di peso da 204 a 215 grammi. Il modello normale continuerà a pesare 173 grammi, mentre l’iPhone 14 Plus dovrebbe pesare 245 grammi.

Poiché si dice che entrambe le varianti da 6,7 ​​pollici abbiano all’incirca la stessa capacità della batteria, supponiamo che i sensori della fotocamera nuovi e più grandi del Pro Max, nonché il rigonfiamento della fotocamera più grande, abbiano contribuito all’aumento di peso.

Per fare un confronto, il Galaxy S22 Ultra pesa 228 grammi e il telefono pieghevole dell’azienda con due schermi pesa 263 grammi, quindi supponendo che la perdita di oggi sia accurata, l’iPhone 14 Pro Max sarà un grande telefono, potenzialmente impedendogli di essere il miglior telefono di l’anno.