Netflix sembra risentire del caldo, poiché il lancio del suo servizio supportato dalla pubblicità è stato posticipato fino a novembre. La società punta a una data di rilascio anticipata per competere con il prodotto supportato dalla pubblicità di Disney Plus, che dovrebbe iniziare l’8 dicembre.

Netflix aveva intenzione di lanciare il suo nuovo livello di servizio nel 2023, con un lancio modesto previsto per la fine del 2022. Tuttavia, i piani sono cambiati e l’azienda ora prevede di lanciare il servizio in numerose località il 1° novembre. Secondo Variety, il il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Se può aprire in anticipo, avrà poco più di un mese di vantaggio rispetto al lancio della Disney l’8 dicembre. Netflix non confermerebbe questi piani con Variety, notando invece che stava lavorando al servizio ma non aveva piani specifici per il suo lancio.

Netflix si prepara a rilasciare il nuovo piano

Netflix sta ancora cercando di capire il suo modello di entrate pubblicitarie prima del suo lancio, affermando che chiederà agli acquirenti di annunci di presentare presto le offerte iniziali. Ai partner pubblicitari viene chiesto di investire almeno 10 milioni di dollari in spese annuali. La società spera di avere tutto pronto entro il 30 settembre per iniziare il 1 novembre. La società non ha fissato un prezzo per il suo livello di supporto pubblicitario, anche se le fonti suggeriscono che potrebbe costare tra 7 e 9 euro al mese.

Più o meno nello stesso periodo, la Disney lancerà un livello di Disney Plus supportato da pubblicità per 7,99 euro al mese. Nonostante la perdita di denaro, il servizio ha recentemente aggiunto 14,4 milioni di clienti, portando il totale a 152,1 milioni. La Disney si sta espandendo a un buon ritmo e, nonostante il suo recente aumento dei prezzi, dovrebbe fornire a Netflix una forte concorrenza.