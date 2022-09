Expert rinnova la propria campagna promozionale, dimostrando ancora una volta di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, in termini sopratutto di qualità degli sconti attivati per la popolazione italiana. La soluzione corrente, disponibile fino all’11 settembre, è pronta per fare la differenza.

Il focus, come si può notare dal nome della stessa, è mirato sul proporre al cliente l’acquisto di un nuovo televisore, dato l’ormai imminente switch-off, con il conseguente passaggio al DVB-T2. Ad ogni modo, se interessati, ricordiamo che gli acquisti sono perfettamente completabili anche online sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione presso il domicilio a pagamento.

Premete qui ed andate sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete ogni giorno le migliori offerte Amazon, e scoprirete tantissimi codici gratis.

Expert: le occasioni che tutti aspettavano

Con il volantino expert attuale è facile pensare di acquistare uno smartphone relativamente economico, sono infatti disponibili Oppo A94 a soli 299 euro, TCL 305 a 109 euro, Xiaomi Redmi Note 11 a 199 euro, ma anche Oppo A54s a 199 euro, Oppo A16s a 159 euro, Honor Magic4 Lite a 269 euro, Realme 9i a 189 euro, Motorola Moto G32 a 199 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 499 euro, per finire con Realme 9i a 189 euro o similari.

I migliori in promozione sono più che altro prodotti di casa Apple, con l’Apple Watch Series 7 in vendita a soli 399 euro, per passare poi sull’Apple iPhone 13, il cui prezzo di 899 euro lo rende sicuramente uno dei migliori del momento. Per tutti i dettagli del caso, raccomandiamo caldamente di aprire il prima possibile il sito ufficiale, dove sarà possibile visualizzare l’elenco aggiornato degli sconti.