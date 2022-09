Il pacchetto Xbox Game Pass Friends & Family è ufficialmente arrivato e, sebbene la disponibilità sia limitata, il prezzo è molto allettante. Il piano Xbox Game Pass Friends & Family consente a te e ad altre quattro persone di usufruire di tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate a un canone mensile di 21,99 euro. In precedenza era disponibile solo per Xbox Insider, ma con il debutto ufficiale, ora più utenti potrebbero registrarsi.

Sfortunatamente, al momento il servizio è disponibile solo nella Repubblica d’Irlanda e in Colombia. Secondo Microsoft, altre nazioni e aree “potrebbero essere incluse nei prossimi mesi”.

Xbox Game Pass, il nuovo abbonamento è disponibile

Qual è la parte migliore? Amici e familiari non avranno nemmeno bisogno di una console Xbox Series X|S per beneficiare dell’abbonamento al livello Ultimate. Con l’aggiunta di Xbox Cloud Gaming, potranno provare tutto ciò che Game Pass ha da offrire su uno smartphone, laptop o smart TV compatibile con Samsung Gaming Hub.

Tuttavia, ci sono alcuni vincoli da considerare. I giocatori nel tuo piano Friends & Family devono provenire dallo stesso paese o area e solo il titolare del conto principale ha l’autorità di decidere chi si unisce al gruppo. Se una persona si trasferisce in un altro Paese o regione, verrà immediatamente rimossa dal gruppo.

Sì, il pacchetto Friends & Family di Xbox Game Pass è più costoso di un abbonamento Ultimate di base, ma credo che i vantaggi superino la spesa aggiuntiva in questo caso. Soprattutto se lo stai sfruttando al meglio con cinque giocatori che lo useranno frequentemente. Avere fino a cinque persone sotto un unico Game Pass è vantaggioso in vari modi. In particolare, credo che sia un modo fantastico per organizzare serate multiplayer con amici e familiari. Tutti i membri del piano hanno accesso agli stessi giochi.