Need for Speed ​​Heat, Granblue Fantasy: Versus e Toem sono stati rivelati da Sony come giochi PlayStation Plus per settembre 2022. Secondo il PlayStation Blog, tutti e tre i titoli saranno disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati PlayStation Plus il 6 settembre.

Need for Speed ​​Heat è il terzo gioco della serie, iniziata nel 2015, e porta i giocatori per le strade di Palm City, una città immaginaria della Florida. Il calore ruota attorno a un ciclo giorno e notte che introduce nuovi stili di corsa, con il giocatore necessario per padroneggiare sia le gare su strada pulite che le brutte battaglie con poliziotti.

PlayStation Plus si prepara ad accogliere i nuovi giochi

Granblue Fantasy: Versus ha un’atmosfera completamente diversa. Questo gioco di combattimento giapponese a quattro pulsanti per attacchi leggeri, medi e pesanti, oltre a un finisher specifico per il personaggio simile alle V-Skills di Street Fighter 5 e le sue combinazioni implementate automaticamente lo rendono uno dei migliori punti di partenza nel genere di combattimento a disposizione.

Infine, Toem: A Photo Adventure, un gioco di avventura disegnato a mano incentrato sulle gioie della fotografia, è il più di nicchia dei tre nuovi titoli. Sembra raggiungere il suo obiettivo di essere un rompicapo calmo e divertente. Questi tre nuovi giochi saranno gratuiti fino al 3 ottobre, mentre i giochi del mese scorso — Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 e Little Nightmares — saranno gratuiti fino al 6 settembre.

Nel frattempo, Sony aggiungerà nuovi titoli al suo programma in abbonamento PlayStation Plus Extra e Premium. I nuovi titoli saranno giocabili molto presto.