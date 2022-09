La condivisione dal vivo, una funzionalità introdotta da Google Meet all’inizio di questo mese, è ora disponibile per il test su YouTube. Secondo Google, la condivisione dal vivo “consente a tutti i partecipanti alla riunione di partecipare con il contenuto che viene condiviso”.

Se sei abbonato a YouTube Premium su Android, puoi provare nuove funzionalità toccando l’avatar del profilo nell’angolo in alto a destra dell’app, selezionando Impostazioni, quindi selezionando l’opzione Prova nuove funzionalità. (Puoi anche iscriverti online, tuttavia, per il momento, questa funzionalità è disponibile solo su Android.) “Puoi anche iscriverti sul Web”. Noterai un esperimento intitolato “Guarda YouTube insieme a Google Meet”, mentre l’opzione che ti consente di “Pizzicare per ingrandire” verrà rimossa domani.

YouTube Premium ora si connette a Google Meet

Questa funzionalità, che consente agli utenti di diversi smartphone Samsung di guardare video insieme utilizzando Google Duo, è stata offerta per la prima volta all’inizio di quest’anno in collaborazione con Samsung. Spotify consente agli utenti di personalizzare le proprie playlist e gli utenti hanno anche la possibilità di giocare a giochi mobili come Heads Up!, UNO! Mobile e Kahoot!

Puoi individuarlo nel menu di overflow di una riunione cercandolo nella descrizione “Attività”. Funziona come supplemento ad altre funzionalità già accessibili, come sondaggi e sessioni di domande e risposte. Questa versione di prova con YouTube Premium sarà disponibile fino al 29 settembre e si prevede che dopo tale data la condivisione dal vivo di Google Meet sarà resa disponibile a un pubblico più ampio. La prova con YouTube Premium sarà disponibile fino al 29 settembre.