Abbiamo sentito parlare per la prima volta delle aspirazioni di Twitter di offrire un’esperienza più intima con Trusted Friends poco più di un anno fa. Da allora, la funzione si è evoluta in Twitter Circle, che è ancora in fase di sviluppo. Twitter lo ha finalmente reso disponibile a tutti, consentendo agli utenti di interagire con amici, familiari e follower in un modo nuovo.

L’obiettivo di Twitter Circle è fornire un’esperienza più intima e consentire agli utenti di formare legami più forti con le persone su Twitter. Per iniziare un cerchio, gli utenti scriveranno un tweet come al solito. Invece di rendere pubblico il tweet, potrai inviarlo alla tua cerchia.

Twitter Circle ti permetterà di twitter con i tuoi amici intimi

Puoi avviare una cerchia invitando chiunque tu voglia su Twitter; non è necessario che ti seguano e tu non sei obbligato a seguirli. Puoi invitare fino a 150 persone in una cerchia, il che è significativo perché ogni utente è ora limitato a una sola cerchia. Qualunque cosa tu twitti all’interno del Cerchio rimarrà segreta. Ciò vale anche per eventuali commenti o reazioni ricevute. Sebbene i tweet all’interno di una cerchia non possano essere condivisi o ritwittati, è comunque possibile acquisire uno screenshot.

Nonostante sia un ambiente privato, gli utenti di una cerchia non possono vedere chi si è unito. Questo elenco sarà accessibile solo al creatore del Cerchio. Inoltre, l’autore potrà aggiungere e rimuovere utenti in qualsiasi momento e coloro che vengono rimossi non verranno avvisati. Inoltre, non esiste un metodo conveniente per lasciare una cerchia di Twitter una volta che ti sei unito a una cerchia.

Per il momento, se vuoi uscire da una cerchia di Twitter, devi smettere di seguire, disattivare l’audio o bloccare la persona che ti ha invitato. Tuttavia, dopo che uno qualsiasi degli atti di cui sopra è stato completato, sarai rimosso dal Cerchio o non sarai più in grado di osservare la conversazione che si svolge all’interno del Cerchio. Se vuoi continuare a comunicare con quell’individuo, dovresti sbloccarlo, riattivarlo o seguirlo. Detto questo, Twitter Circle è ora disponibile su Android, iOS e sul Web.