In occasione dell’IFA 2022 Netatmo propone svariati prodotti mirati al miglioramento della sicurezza e del comfort in generale della propria abitazione intelligente. In particolare, presenta la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena in una nuova colorazione: il bianco. Già presente sul mercato la versione nera.

La nuova variante bianca è l’alternativa ancor più discreta ed elegante rispetto al modello nero già presente nella gamma di prodotti per Smart Home Netatmo. Il sistema estremamente Intelligente di questa videocamera avviserà l’utente in tempo reale in caso di pericolo con una semplice notifica tramite smartphone. L’utente in tal caso potrà comodamente attivare la sirena da mobile per spaventare malintenzionati. Tutto è possibile grazie ad un algoritmo intelligente all’avanguardia.

Netatmo lancia una nuova Videocamera Esterna Intelligente con Sirena in occasione dell’IFA 2022

Il design del dispositivo, in linea con la nuova colorazione, è semplice e sobrio, pensato anche per una facile installazione. La videocamera Intelligente Netatmo può essere configurata in sostituzione di una luce esistente. Infatti, dispone di luci notturne che segnalano movimenti sospetti e si attivano per mettere in fuga potenziali ladri.

Le immagini vengono archiviate su una scheda micro SD criptata. Presente anche un sistema ad infrarossi. Il sistema Alert-Zone, invece, consente di definire il perimetro controllato per non intralciare la privacy delle strade pubbliche o dei vicini. Gli aggiornamenti avvengono in automatico e non ci sono costi aggiuntivi per le funzioni disponibili. Inoltre, questi dispositivi sono compatibili con Apple, HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant. Il prezzo di partenza del dispositivo è di 319,99 euro.